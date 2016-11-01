В Кирове прошлой ночью обнаружили инспектора ДПС с огнестрельным ранением

Вчера во дворе здания спецбатальона ДПС ГИБДД по Кировской области был обнаружен инспектор ДПС с огнестрельным ранением головы. Была вызвана «скорая», но врачи не смогли спасти мужчину.

28-летний Михаил вышел на улицу после рабочей смены. Сейчас проверяются две версии произошедшего. Либо молодой человек решил покончить жизнь самоубийством, либо это несчастный случай - инспектор ДПС мог получить ранение вследствие неосторожного обращения с оружием.

Ведется следствие.

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