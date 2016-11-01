В Набережных Челнах внезапно скончалась новорожденная девочка

В минувший понедельник, 31 октября, в Набережных Челнах произошло серьезное происшествие.

В одной из квартир 21-го комплекса микрорайона Замелекесье внезапно скончалась новорожденная девочка. Тело младенца нашла 26-летняя мать, которая незамедлительно позвонила в "скорую". Впоследствии судмедэксперты заявили, что на трупе крошки нет признаков насильственной смерти.

Как сообщают "Челнинские известия", мать покормила пятидневную малышку в восемь утра, уложила спать, а около одиннадцати та была уже мертва. В настоящий момент устанавливается причина смерти ребенка.