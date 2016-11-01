В Кирове в театре кукол искали бомбу

Полицию вызвали встревоженные сотрудники театра. По их словам, утром в это культурное заведение зашел мужчина с сумками. Через некоторое время он покинул здание театра, а его вещи остались в фойе театра.

На место прибыли сотрудники полиции, МЧС, приехала бригада «скорой». Из театра кукол всех эвакуировали, здание оцепили. После этого в фойе зашли кинологи с собаками и взрывотехники, чтобы обнаружить и обезвредить бомбу.

Выяснилось, что в бесхозных сумках лежали бутыли с водой.

Сейчас театр работает в обычном режиме. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто оставил сумки в театре и парализовал его работу на полдня.

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