Овощебаза №4 «осиротела». Татьяна Русина скончалась

В минувшую субботу, 29 октября в возрасте 72 лет умерла известная по скандалу вокруг екатеринбургской овощебазы №4 предпринимательница Татьяна Русина, сообщает портал ura.ru.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание – в последние годы она не раз ездила в Израиль проходила курсы лечения. В последний раз она вернулась от врачей около двух недель назад.

Прощание с Русиной состоится 2 ноября, в Доме культуры железнодорожников в 10:00. Как уточняет портал veved.ru, ее похоронят на Восточном кладбище, где Татьяна Русина заранее выкупила место.

Напомним, как писал «АН. Урал», в последние несколько лет Татьяна Русина являлась ответ.хранителем овощебазы №4 и еще нескольких объектов, также связанных с уголовным скандалом вокруг бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева.