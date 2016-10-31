Под Волгоградом школьники разрушили монумент советским солдатам

Аллея памяти в Суровинском районе Волгоградской области осталась без восьми мемориальных плит. Виновники вопиющего вандализма найдены – это два несовершеннолетних школьника. С родителями детей провели беседу.

Дети-вандалы от ответственности все же не уйдут, хоть их возраст и не дает правосудию их наказать по уголовной статье, передают РИА Новости.

Принято решение отправить подростков в специализированное учреждение для размещения несовершеннолетних нарушителей закона.

В региональной полиции сообщают, что мемориальные плиты дети повредили просто от безделья. Один предложил повалить памятник, другой согласился. Вооружившись веревками, юные хулиганы повалили главную стелу аллеи, а затем разбили мраморные плиты в память о героях Великой Отечественной войны.