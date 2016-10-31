Роспотребнадзор выяснил, кто устроил в Махачкале массовое отравление

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила 31 октября, что виновные в массовом отравлении в Махачкале найдены и их сурово накажут.

Глава Роспотребнадзора в первую очередь назвала в числе виновных работников организации, которая осуществляет водоснабжение города Махачкала и руководство мэрии, передает РБК.

Все необходимые постановления и протоколы по привлечению упомянутых категорий лиц к административной ответственности составлены и подписаны. Попова также обратила внимание пострадавших от отравления, что они имеют право получить компенсацию от виновной стороны.

Ранее "АН-онлайн" сообщали о массовом отравлении в Махачкале, когда с диагнозом «кишечная инфекция» в больницах оказалось 438 человек (324 – дети).

​Массовое отравление в столице Дагестана стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности.