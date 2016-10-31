В Петербурге байкер выстрелил себе в висок на глазах у возлюбленной

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Как сообщается, 35-летний байкер, известный в узких кругах, как Тони, приложил к виску травматический пистолет и выстрелил прямо на глазах у любимой девушки.

Пострадавшего с многочисленными травмами головы доставили в больницу. Сейчас он находится в коме. Врачи оценивают его состояние, как очень тяжелое. На данный момент медики не берутся прогнозировать, выживет пострадавший или нет, сообщает life.ru.

По некоторым данным, байкер решился на такой поступок после ссоры с возлюбленной. Также очевидцы сообщают, что пара часто разговаривала на повышенных тонах. Около двух лет назад пострадавший потерял в аварии свою беременную жену.