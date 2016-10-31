Вандала, надевшего мешок на памятник Ивану Грозному, нашли и оштрафовали

Сотрудники орловской полиции в оперативном порядке установили личность и задержали молодого человека, поглумившегося над памятником Ивану Грозному.

По сообщению губернатора Орловской области Вадима Потомского, молодой человек прибыл в город из Ярославля в поисках славы. При этом, как утверждает глава региона, хулиган был уверен, что его поступок так и останется безнаказанным. Однако молодой человек не принял во внимание тот факт, что площадь, на которой была установлена скульптура, оборудована камерами видеонаблюдения. Сотрудники правоохранительных органов быстро нашли нарушителя и выписали штраф за мелкое хулиганство.

Ранее в соцсетях появилась фотография памятника Ивану Грозному, на голову которого был надет мешок.

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