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Мины со взрывателями обнаружены в одном из грузовых вагонов в Москве

31 октября 2016, 13:00 [ «АН-онлайн» ]

Мины со взрывателями обнаружены в одном из грузовых вагонов в Москве
фото: pixabay.com

На железнодорожной станции на юго-востоке Москвы в грузовом вагоне были найдены мины со взрывателями.

Как сообщает источник в правоохранительных органах столицы, грузовой вагон в настоящее время оцеплен и отвезен в отстойник. Согласно данным РИА "Новости", в поезде, стоявшем у станции "Чухлинка", находятся взрывоопасные предметы, которые требуют проверки.

К железнодорожной станции, расположенной в восьми километрах от Курского вокзала в Рязанском районе Москвы, прибыли сотрудники экстренных служб города.

 

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