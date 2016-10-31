На железнодорожной станции на юго-востоке Москвы в грузовом вагоне были найдены мины со взрывателями.

Как сообщает источник в правоохранительных органах столицы, грузовой вагон в настоящее время оцеплен и отвезен в отстойник. Согласно данным РИА "Новости", в поезде, стоявшем у станции "Чухлинка", находятся взрывоопасные предметы, которые требуют проверки.

К железнодорожной станции, расположенной в восьми километрах от Курского вокзала в Рязанском районе Москвы, прибыли сотрудники экстренных служб города.