Под Екатеринбургом три молодых человека умерли от передозировки наркотиками

В поселке под Екатеринбургом были обнаружены тела троих мужчин в одном из гаражей. По предварительной версии следствия, смерть их наступила в результате передозировки наркотическими веществами.

Еще трем людям, обнаруженным в том же гараже, потребовалась экстренная медицинская помощь. В полицию обратились родственники молодых людей в связи с тем, что все они не вернулись домой накануне вечером. Сотрудники полиции нашли их в гараже, причем трое на момент обнаружения уже были мертвы, а еще трое находились при смерти.

В пользу версии о передозировке наркотиками говорят найденные в гараже использованные шприцы. Содержащиеся в них остатки вещества отправлены на экспертизу.

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