Начальника службы безопасности жестоко избили в Москве

На юго-востоке Москвы неизвестные злоумышленники избили и ограбили начальника службы безопасности одной из коммерческих фирм.

Преступники, согласно последним данным, забрали у мужчины 7,5 миллионов рублей. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию пресс-службы столичной полиции, нападение на начальника службы безопасности произошло накануне на улице Шумилова, его избили кастетом и забрали у него сумку с крупной суммой денег, которые принадлежат фирме.

В настоящий момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полиция приступила к поискам грабителей. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.