Под Саратовом разбился пассажирский автобус

Пассажирский автобус с 24 пассажирами следовал из Санкт-Петербурга в Ташкент. Водитель на засыпанной снегом дороге не смог удержать машину и автобус опрокинулся в кювет. В больницу доставлено 16 человек.

ДТП произошло в Татищевском районе под Саратовом, передают РИА Новости.

Автобус марки Yutong, по данным прокуратуры, вез граждан Узбекистана. Около восьми часов утра автобус слетел с трассы в кювет. Прибывшие к месту аварии машины скорой помощи отвезли раненых в ближайшую больницу. Медики сообщают, что из 16 госпитализированных шестеро получили травмы средней тяжести. Остальным медицинская помощь оказана на месте происшествия.