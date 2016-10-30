Горящий утеплитель под Ростовом погубил человека

Стали известны подробности пожара на заводе по производству утеплителя. Ранее "АН-онлайн" сообщали об этом инциденте. Стало известно, что горел цех по изготовлению пеноплэкса в Батайске (Ростовская область).

Сообщается, что пожар площадью две тысячи квадратных метров был потушен за 2,5 часа, передает ТАСС.

В региональном ГУ МЧС РФ сообщили, что на тушение пожара привлекались 49 пожарных и 14 машин спецтехники.

Напомним, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 13.40 по московскому времени. Источник пожара находился в цехе размерами 25 на 100 метров и была опасность, что огонь перекинется на соседние здания.

Пожарным удалось локализовать пожар в 16.10 мск и еще 35 минут ушло на то, чтобы потушить его окончательно. При разборе завалов в сгоревшем цеху был обнаружен труп мужчины. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, которое выяснит и причину возгорания, и обстоятельства гибели работника предприятия.