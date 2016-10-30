Сегодня ночью в центре Петербурга посетители "Бургер кинга" на Невском проспекте, 86 устроили потасовку, развязка которой наступила уже на улице. Рыжебородый мужчина открыл стрельбу, ранив двоих человек.

Пострадавших срочно доставили в Мариинскую больницу с огнестрельными ранениями. Их обидчика разыскивает полиция. Мужчине на вид лет 30, с рыжей бородой, имел при себе рюкзак, в котором находился травматический пистолет.





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