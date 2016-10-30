Водитель автобуса под Волгоградом насмерть сбил трех девочек

В результате ДТП в Вологоградской области погибли на месте девочки пяти и тринадцати лет, одиннадцатилетняя школьница скончалась позже в карете скорой помощи. Детей сбил водитель рейсового автобуса.

Экспресс "Москва-Дагестан" сбил детей, когда они переходил дорогу по пешеходной зоне, на «зебре», передают РИА Новости.

Инцидент произошел на 73 километре федеральной дороги М-6 "Каспий" в Иловлинском районе Волгоградской области. В причинах ДТП разбираются следователи, овзбуждено уголовное дело. На место происшествия выехал лично временно исполняющий обязанности главы регионального ГУ МВД Виталий Шевченко вместе со следственно-оперативной группой.

Сообщается, что водитель автобуса задержан.