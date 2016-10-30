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Под Волгоградом автобус задавил троих детей

30 октября 2016, 14:30 [ «АН-онлайн» ]

Под Волгоградом автобус задавил троих детей
Фото: pixabay.com

Сегодня днем в Волгоградской области рейсовый пассажирский автобус, следовавший из российской столицы в Дагестан насмерть сбил троих детей на пешеходном переходе, не уступив им дорогу.

По предварительной версии следствия, три девочки разного возраста переходили трассу на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель автобуса не пропустил их и допустил наезд на детей транспортного средства. Две девочки двенадцати и пяти лет погибли на месте. Их одиннадцатилетнюю подругу медики не смогли спасти, она скончалась от полученных травм в карете скорой помощи.
 
В данный момент водитель автобуса, 27-летний житель Дагестана, задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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