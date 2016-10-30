В Ленобласти грузовик с солдатами сорвался с моста
30 октября 2016, 12:39 [ «АН-онлайн» ]
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в Ленинградской области. Грузовик КамАЗ, перевозивший солдат-срочников, сорвался с моста через реку Лугу.
30 октября 2016, 12:39 [ «АН-онлайн» ]
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в Ленинградской области. Грузовик КамАЗ, перевозивший солдат-срочников, сорвался с моста через реку Лугу.
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