В Ленобласти грузовик с солдатами сорвался с моста

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в Ленинградской области. Грузовик КамАЗ, перевозивший солдат-срочников, сорвался с моста через реку Лугу.

Как стало известно, грузовик пробил чугунную ограду моста и сорвался с высоты в десять метров. При этом падения в реку не произошло - КамАЗ съехал в кювет под мостом. По счастливой случайности никто из солдат серьезно не пострадал. Сообщается, что все военнослужащие уже были доставлены на место назначения. В настоящее время причины произошедшей аварии пока неизвестны.

Немногим ранее в Саратовской области произошла авария с участием пассажирского автобуса, который съехал в кювет и перевернулся. По уточненным данным, пострадали 16 человек, шестеро были доставлены в больницу.

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