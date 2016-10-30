В Краснодарском крае произошло землетрясение

Практически одновременно с сообщением о землетрясении в Италии, произошедшем, сегодня утром, появилась информация о еще одном подземном толчке, на этот раз - на юго-западе России.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда произошедшего в Краснодарском крае подземного толчка составила 4,6. Эпицентр землетрясения находился между Туапсе и поселком Нефтегорск на глубине примерно 10 километров. В региональном отделении МЧС сообщают, что в результате землетрясения никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировано.

Сегодня утром появилось сообщение о сильнейшем подземном толчке, произошедшем в центральной Италии. Магнитуда землетрясения составила 7,1. О жертвах пока ничего не известно.