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В Москве четырехлетний малыш упал с 17 этажа

29 октября 2016, 22:24 [ «АН-Москва» ]

В Москве четырехлетний малыш упал с 17 этажа
globallookpress.com

Трагедия произошла в юго-западном районе Москвы. Ребенок четырех лет выпал из кона квартиры на 17 этаже. При этом в квартире в это время находилась мать малыша. От полученных травм мальчик скончался.

Следственный комитет столицы проводит проверку по факту гибели ребенка, передает «Интерфакс». По информации следователей, трагедия произошла вечером 29 октября. Жительница одного из домов по улице Дмитрия Донского в Москве обнаружила своего сына под окном с характерными травмами, которые возможны лишь при падении с огромной высоты.

Ребенок от полученных травм умер на месте.

Следователи проводят проверку всех обстоятельств случившегося, ищут возможных свидетелей и опрашивают родственников погибшего. 

 

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