Украинские националисты устроили массовую драку с участниками демонстрации в пользу легализации легких наркотиков. Сообщается, что украинского активисты движения «Свобода» готовились к драке заранее.

Видео массового столкновения опубликовал телеканал RT.

В Киеве демонстрацию активистов, которые ратуют за легализацию легких наркотиков, прозвали «конопляным маршем». Акция была сорвана вмешательством украинских националистов движения «Свобода».

Сообщается, что националисты подготовились к стычке заранее, прибыв на место раньше самих участников акции. Как только любители легких наркотиков развернули свои плакаты, начали действовать и националисты.

Под словом «действовать» надо понимать «драться». Массовое побоище прекратила прибывшая полиция и марш отменили.

Устроители «конопляного марша» выступают за то, чтобы на законодательном уровне разрешили употреблять марихуану в медицинских целях, а также хранить ее, если партия не более 30 граммов.