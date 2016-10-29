В Подмосковье товарный поезд раздавил супругов

Пожилая пара супругов трагически погибла в Рузском районе Московской области. Несчастье произошло около 13 часов 29 октября. Известно, что погибшие переходили пути в положенном месте и погибли мгновенно.

В региональной пресс-службе управления на транспорте сообщают, что пожилая пара у железнодорожной станции Партизанская (Белорусское направление МЖД) переходила рельсы по специальному настилу в том месте, где пути делают крутой поворот, передает ТАСС.

Людей сбил «товарняк», следовавший из Смоленска. Сообщается, что оба супруга получили травмы, несовместимые с жизнью и скончались на месте.

По факту инцидента полиция проводит проверку и по ее результатам примет решение о возбуждении уголовного дела.