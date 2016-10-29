Электричка загорелась на Киевском вокзале

Днем в субботу, в СМИ появилась информация о том, что на Киевском вокзале в Москве загорелась электричка.

Согласно последней информации, на место происшествия уже прибыли две пожарные машины. Как сообщает портал Life, сотрудники экстренных служб города приступили к ликвидации возгорания электрички на Киевском вокзале.

В настоящий момент нет никакой информации о том, пострадали ли люди в ходе случившегося. Устанавливаются все обстоятельства и причины возгорания.

Официальных комментариев, а также подтверждения случившегося пока не поступало.