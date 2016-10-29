На проспекте Мира трамваи зажали между собой легковой автомобиль

На проспекте Мира в северо-восточной части Москвы два трамвая зажали между собой легковой автомобиль.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции отметили, что авария случилась у дома номер 40, когда водитель автомобиля Audi попытался проехать между двумя трамваями и оказался зажат, передает ТАСС.

В настоящий момент движение транспорта в обе стороны проспекта Мира затруднено. На месте работают сотрудники полиции. Согласно последней информации, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.