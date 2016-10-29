У станции московского метро найдено тело молодого мужчины

Рано утром в субботу, 29 октября, у одной из станций московского метро был обнаружен труп молодого мужчины.

Согласно последним данным, тело нашел у станции "Теплый стан" случайный прохожий. Очевидец отметил, что труп лежал на пешеходной дорожке неподалеку от входа в метро.

Как уточняет портал Life, 29-летний мужчина скончался из-за внезапной остановки сердца. В настоящий момент найденное тело направлено медицинским экспертам, которые попытаются выявить точную причину смерти человека, а также время, когда это произошло.