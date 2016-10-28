"Ловца покемонов" из Екатеринбурга отправили за решетку
28 октября 2016, 18:48 [ «АН-Екатеринбург» ]
28 октября Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения для блогера Руслана Соколовского, которого обвиняют в возбуждении ненависти или вражды и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, совершенном в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний.
Как передает корреспондент veved.ru из суда, причиной изменения меры пресечения для Руслана Соколовского, который ловил покемонов в Храме-на-Крови, стал факт пользования подозреваемым интернетом, когда он находился под домашним арестом, и приход к нему девушки, что было запрещено.
– Посадили за поздравление девушки! – крикнул журналистам Руслан Соколовский после оглашения приговора суда. Девушка приходила к Соколовскому, который отбывал домашний арест на квартире своего адвоката, в его день рождения.
Суд принял решение поместить Руслана Соколовского в СИЗО до 23 января 2017 года.