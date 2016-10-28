В Омске упавшего с пятого этажа ребенка спасли бельевые веревки

Шестилетний житель Омска, выпавший с балкона пятого этажа из-за того, что засмотрелся на белок, чудом остался в живых. Его жизнь спасли натянутые на нижних этажах бельевые веревки.

Как сообщает представитель Следственного Управления СК по региону, инцидент произошел, когда мать мальчика ненадолго отлучилась из дома. Ребенок смог открыть запиравшие дверь шпингалеты и вышел на балкон. Здесь он взобрался на стул, но не удержался и выпал с балкона. Жизнь ребенку спасли веревки для сушки белья, натянутые на нижних этажах.

Как отмечают врачи, мальчик не получил серьезных травм. В данный момент его жизнь находится вне опасности.

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