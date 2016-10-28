Бывший преподаватель МГУ погиб от переохлаждения в центре Москвы

Как стало известно, практически в центре Москвы нашли труп бывшего преподавателя МГУ. Тело обнаружили у Арбата в одной из букв конструкции «Москва».

СМИ пишут, что в прошлом погибший мужчина преподавал философию в университете. Что с мужчиной произошло в дальнейшем, неизвестно, но в какой-то момент он оказался на улице без дома и денег. Среди бродяжек он получил кличку Кришна, сообщает izvestia.ru.

Следствие не обнаружило на теле погибшего преподавателя следов насильственной смерти. Было выдвинуто предположение, что мужчина скончался от переохлаждения. По всей видимости, он замерз, не найдя места, где можно согреться.