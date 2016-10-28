Вор попытался стянуть сумку на глазах у зампрокурора и был сразу пойман

Инцидент произошел в метрополитене Санкт-Петербурга. На одной из станций началась посадка и высадка пассажиров. В этом процессе участвовал и заместитель прокурора. На беду воришки, который решил поживиться.

Преступник явно не ожидал, что стянет вещицу прямо на глазах у прокуратуры. В какой-то миг он уже потянулся за сумкой, чтобы, по-видимому, выхватить ее и сбежать. Но не тут-то было, сообщает life.ru.

Произошедшее заметил заместитель прокурора и моментально схватил воришку прямо за руку. Горе-преступника доставили в отделение полиции, где стражи порядка составили на него протокол.