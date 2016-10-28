Строители избили священника за отказ с ними выпить

Католический священник, прибывший для посещения московской епархии, получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, отказавшись выпить за свой отъезд.

Приехав в Подмосковье, священник поселился в одной из строительных бытовок вместе с рабочими. Когда все дела были завершены и он собрался уезжать, строители решили, что лучше всего попрощаться при совместном распитии алкоголя. У священника были причины, чтобы ответить отказом, но рабочие восприняли это как личное оскорбление и накинулись на церковнослужителя с кулаками. По счастливой случайности рядом оказались люди, которые вмешались в происходящее и позвонили в скорую.

С черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга священник был доставлен в больницу.

Читайте также: