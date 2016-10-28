Кальмары массово выбросились на берег на Сахалине

На западном побережье Сахалина произошел массовый выброс кальмаров на берег.

Об этом в пятницу рассказал глава отдела прогнозирования Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Анатолий Великанов. Как уточняет ТАСС, выброс кальмаров зафиксирован неподалеку от города Углегорска - 20 километров побережья от села Соболево до села Поречье было усыпано этими существами.

Отмечается, что кальмары, которые выбросились на берег, являются тихоокеанскими - крайне теплолюбивыми. Осенью они начинают мигрировать на юг, к зоне субтропических вод в южной части Японского моря.