Школьник из Красноярского края бросил в лицо учителю стул

В одной из школ Красноярского края произошел резонансный инцидент - ученик в ходе конфликта бросил стул в своего одноклассника, а попал в лицо учителю.

Ребенку, проявившему агрессию, всего двенадцать лет, передает РИА "Новости" слова заместителя руководителя пресс-службы краевого МВД Владимира Юрченко. В настоящий момент по факту случившегося сотрудники полиции получили заявление и приступили к проверке.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия в школе. Пока не сообщается, будет ли наказан ученик, бросивший стул в педагога.