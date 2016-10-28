У московского бизнесмена украли сумку с 20 млн рублей внутри

На северо-востоке Москвы неизвестные напали на главу одной из коммерческих фирм.

Согласно информации столичного ГУ МВД РФ, злоумышленник похитил из машины бизнесмена 20 миллионов рублей. Как уточняет сегодня ТАСС, нападение на предпринимателя было совершено на улице Советской Армии у дома номер 7 еще в четверг, 27 октября.

Преступник выбил стекло автомобиля, схватил сумку с крупной суммой денег и скрылся в неизвестном направлении. По факту ограбления возбуждено уголовное дело.