В одном из парков Хабаровского края нашли труп студента без головы

Обезображенный труп молодого человека был обнаружен в минувший четверг в одном из парков Комсомольска-на-Амуре.

Представитель управления МВД России по региону добавил, что тело 19-летнего юноши было обезглавлено. Как уточняет телеканал РЕН ТВ, в полицию о чудовищной находке сообщили местные жители, которые прогуливались в парке и наткнулись на труп без головы. Рядом с убитым обнаружили студенческий билет и мобильный телефон.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства преступления. Материалы впоследствии передадут в Следственный комитет, где будет возбуждено уголовное дело.