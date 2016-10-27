За двое суток Центральная Италия выдержала порядка двухсот подземных толчков мощностью 5,9, 5,4 и 4,6 балла. Эпицентр толчков находился в центральных регионах - Марке и Умбрия. Волнения почвы ощущались и в Риме.

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как от землетрясения разрушается древняя церковь Спасителя, памятник архитектуры XIV века в коммуне Кампи-Бизенцио.

Есть сведения и о пострадавших: один мужчина скончался во время толчков от инфаркта, один ребенок после обвала дома попал в клинику в тяжелом состоянии. Жители уже после первых волнений земной коры покинули жилища и провели эту ночь на улице, опасаясь разрушений.

Правительство Италии сообщает, что на восстановление города придется израсходовать €4,5 млрд.