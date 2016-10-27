В Екатеринбурге коллектор избил пожилую должницу

Коллекторы, аффилированные с микрофинансовой организацией «Деньга», напали на пожилую екатеринбурженку прямо у ее подъезда. Из–за долга в три тысячи рублей один из них ударил пенсионерку по лицу, сообщает пресс–центр юридической компании «Единый центр защиты».

За кредитом пострадавшая обратилась в августе этого года. Женщина рассчитывала быстро вернуть долг, но попала в больницу и через два месяца «Деньга» выставила ей счет уже в 9 000 рублей и потребовала вернуть долг единовременно.

Должница попросила предоставить рассрочку или хоть немного снизить набежавшие проценты (поскольку пенсия у нее составляет всего восемь тысяч), но безуспешно. Вместо этого ее предупредили, что долг продолжает увеличиваться.

В конце–концов, представители компании «Деньга» прислали должнице смс о том, что они снимают с себя всякую ответственность за действия коллекторов, и уже на следующий день на нее было совершено нападение.

Двое мужчин постерегли Ольгу возле подъезда, удостоверились, что это именно она, и один из коллекторов сильно ударил пенсионерку по лицу со словами: «Не вернешь долг – в следующий раз будет еще хуже».

Пострадавшая обратилась к юристам за помощью. Представители «Единого центра защиты» помогли ей снять побои, и 12 октября Ольга подала заявление в полицию.

По словам главы екатеринбургского филиала «Центра» Николая Лебеденко, если правоохранителям удастся найти агрессоров, то за моральный вред и причиненные увечья с них можно будет взыскать не менее 100 тысяч рублей.