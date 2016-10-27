СМИ: в Москве пропала дочь Анатолия Сердюкова

Тревожная новость попала в СМИ. Прошла информация, что в столице исчезла дочь экс-министра обороны Анатолия Сердюкова.

По некоторым данным, 13-летняя девочка сама сбежала из дома. Сообщается, что она запланировала побег со своей 16-летней подругой еще несколько дней назад. К исчезновению девочки подготовились заранее, сообщает life.ru.

По некоторым данным, подруга дочери бывшего министра заблаговременно купила палатку. В минувшую среду девушка пришла из школы, пообедала, оделась потеплее и ушла из дома, оставив на прощание письмо.

Также есть сведения, что сама дочь экс-министра также поставила родителей в известность о своем побеге. Она отправила маме СМС-сообщение, в котором говорила, что уходит из дома.

Поиском пропавших девочек занимаются сотрудники ФСБ.