На Урале 13 школьников пострадали от перцового баллончика

В одной из школ Нижнего Тагила во время занятий случился инцидент, отправивший на больничные койки 13 учащихся пятых-восьмых классов с отравлением газом.

По предварительным данным, к таким последствиям привело применение перцового баллончика в коридорах школы. Сообщается, что инцидент произошел на перемене после второго урока. Была проведена эвакуация учеников и сотрудников школы. Тринадцать школьников разного возраста получили отравление и были доставлены в больницу. Сообщается, что их жизни находятся вне опасности.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность виновника произошедшего. К его родителям будут применены меры, предусмотренные законом за ненадлежащее воспитание.

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