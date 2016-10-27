Мать и сын на смерть отравились незамерзайкой в своей московской квартире

40-летний москвич и его мать-пенсионерка насмерть отравились «незамерзайкой» в своей квартире. Их тела обнаружили накануне вечером по адресу: Москва, Суздальская улица, дом 22.

В квартире обнаружена канистра с автомобильным стеклоомывателем, которая вряд ли когда-либо использовалась по назначению. Следствие изучает все подробности случившегося.

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