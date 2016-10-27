СРОЧНО
|12:42  Травмированного Кличко в бою против Джошуа заменит Молина |12:07  Здание редакции петербургской газеты забросали “коктейлями молотова” |11:58  СМИ: Александр Емельяненко вышел на свободу по УДО |11:48  Песков: визит Путина в Крым - внутреннее дело России |10:25  Пятилетний ребенок скончался после того, как его мать отказалась от госпитализации |09:34  Сладостные цифры |09:16  Яромир Ягр – как пример для всех мужиков «кому за 40» |09:13  Бобровский в одном ряду с Третьяком и Яшиным |09:12  Хоккеистам нужны не только деньги, но и зрители |08:37  У Кости Дзю чуть не угнали автомобиль |08:25  Работа как волк |08:22  Кузнецова состригла косу, а Шарапова вылетела из рейтинга |08:21  МАССИМАльное ускорение |07:13  Керри: США и Европа сильнее сплотились на фоне агрессивной политики России |26.10 23:02  В Италии снова страшное землетрясение |26.10 22:31  Футбольные клубы "Рубин" и "Уфа" стали четвертьфиналистами Кубка России |26.10 20:52  Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в полуфинал WTA |26.10 20:06  Эксперты: Венесуэла на грани госпереворота |26.10 19:02  Грызлов: в зоны безопасности в Донбассе прибудут вооруженные силы ОБСЕ |26.10 16:52  Минфин РФ предложил ввести налог на богатых бездельников |26.10 16:27  Россия открывает ливийский фронт |26.10 16:25  Тяжёлый удар по РПЦ? |26.10 16:24  Сто дней Трампа, которые потрясли США |26.10 16:23  Кинжальная «двухходовка» |26.10 16:20  Эстонский «троян» в мозгу Горбачёва |26.10 15:51  В районе Байкала с неба упало (ВИДЕО) |26.10 14:18  Генсек НАТО требует, чтобы Россия прекратила наносить удары по Алеппо |26.10 14:00  Медведева срочно эвакуировали из зала заседания |26.10 13:28  Пожилой мужчина скончался на Керченской переправе |26.10 13:27  В Госдуме РФ связали приезд Савченко с недостатком в самопиаре на Родине

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости RtbSystem.com

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Происшествия

Здание редакции петербургской газеты забросали “коктейлями молотова”

27 октября 2016, 12:07 [ «АН-онлайн» ]

Здание редакции петербургской газеты забросали “коктейлями молотова”
Фото: pixabay.com

Здание, в котором располагается редакция газеты “Невские новости” и информационного агентства “ФАН” подверглось нападению неизвестных. Злоумышленники забросали офис газеты бутылками с зажигательной смесью.

Согласно заявлению, поступившему в правоохранительные органы, бутылки с  горючей жидкостью неизвестные злоумышленники бросали в окна здания. Возникшее в результате возгорание у сотрудников редакции получилось ликвидировать самостоятельно, не прибегая к помощи пожарных. Сообщается, что никто не пострадал.
 
В данный момент причины нападения и личности злоумышленников остаются неизвестными. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование.
 
Читайте также:
 
Другие происшествия 
 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СМк


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//В мире

Сотрудник пакистанского посольства в Индии обвиняется в шпионаже

Сотрудник пакистанского посольства в Индии обвиняется в шпионаже

Индия обвинила в шпионаже пакистанского дипломата Мехмуда Ахтара и потребовала, чтобы он покинул страну, сообщает The Hindustan Times. Двое индийских граждан были арестованы по подозрению в передаче данных.

//Общество

Клиенты трех российских банков, лишившихся лицензии, получат возмещение

Клиенты трех российских банков, лишившихся лицензии, получат возмещение

ЦБ сообщил о том, что отозвал лицензии у трех банков. В деятельности организаций были обнаружены нарушения. Также регулятор уточнил, какой размер возмещения смогут получить клиенты данных банков.

//Общество

В России может появиться налог на банковские вклады

В России может появиться налог на банковские вклады

Как один из вариантов пополнения госбюджета рассматривается введение налогообложения крупных банковских вкладов, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.

//Общество

В Москве заработала новая система борьбы с лихачами

В Москве заработала новая система борьбы с лихачами

В столице заработала система “Пит-стоп”, которой были оборудованы камеры фотовидеофиксации. Теперь в тех случаях, если скорость превышает 60 км/ч, данные автоматически передаются ближайшему экипажу ДПС.

//Общество

Ухудшение погодных условий стало причиной отмены авиарейсов и остановки Сапсана

Ухудшение погодных условий стало причиной отмены авиарейсов и остановки Сапсана

Из-за ухудшения погодных условий сегодня в московских аэропортах отменен вылет более двух десятков авиарейсов, еще 7 отправятся с задержками. Только во Внуково самолеты вылетают по расписанию.

//Криминал

Бывшие охранники бизнесмена попали под суд за попытку похищения его сына

Бывшие охранники бизнесмена попали под суд за попытку похищения его сына

В Подмосковье начался судебный процесс над бывшими телохранителями столичного бизнесмена, попытавшимися похитить его сына. В случае, если суд вынесет обвинительный приговор, мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы.

//Происшествия

Мать и сын на смерть отравились незамерзайкой в своей московской квартире

Мать и сын на смерть отравились незамерзайкой в своей московской квартире

40-летний москвич и его мать-пенсионерка насмерть отравились «незамерзайкой» в своей квартире. Их тела обнаружили накануне вечером по адресу: Москва, Суздальская улица, дом 22.

//Общество

Сбербанк рассказал, как житель Орла умудрился накопить долг с 1900 года

Сбербанк рассказал, как житель Орла умудрился накопить долг с 1900 года

Сильно ошарашила клиента банка новость о том, что с его карты списали около 42 млн. рублей. Еще больше его удивило сообщение, что долг датирован 1900 годом. Банк объяснил, почему это произошло.

//Спорт

СМИ: Александр Емельяненко вышел на свободу по УДО

СМИ: Александр Емельяненко вышел на свободу по УДО

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, отбывавший наказание за насильственные действия сексуального характера по отношению к домработнице, вышел из колонии условно-досрочно.

//Общество

Лолита Милявская заявила, что ее муж попал в секту

Лолита Милявская заявила, что ее муж попал в секту

Певица считает, что тренинговые центры, работающие по американским технологиям, являются диверсией. Они отдаляют людей от близких и зомбируют. В итоге все заканчивается плачевно вплоть до самоубийства.

//Спорт

Травмированного Кличко в бою против Джошуа заменит Молина

Травмированного Кличко в бою против Джошуа заменит Молина

Непобеждённый британский боксёр, чемпион мира в тяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа 10 декабря проведёт защиту пояса против американца Эрика Молины, который заменит травмированного украинца Владимира Кличко.

//Новости ADWILE

//Общество

Украина и Евросоюз хотят присвоить черноморского осетра

Украина и Евросоюз хотят присвоить черноморского осетра

На прошлой неделе в южноафриканском Йоханнесбурге прошла 17-я конференция стран – участниц Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры. Там обсуждались вопросы, напрямую затрагивающие Россию.

//В мире

Клинтон заявила Познеру, что Америка верит сильнее в укрепление РФ, чем русские

Клинтон заявила Познеру, что Америка верит сильнее в укрепление РФ, чем русские

Интересную беседу, датированную еще 2010 годом, припомнили американские СМИ. Тогда Хиллари Клинтон дала интервью телеведущему Владимиру Познеру, в котором сделала ряд важных замечаний о России.

//Происшествия

Здание редакции петербургской газеты забросали “коктейлями молотова”

Здание редакции петербургской газеты забросали “коктейлями молотова”

Здание, в котором располагается редакция газеты “Невские новости” и информационного агентства “ФАН” подверглось нападению неизвестных. Злоумышленники забросали офис газеты бутылками с зажигательной смесью.

//Политика

Песков: визит Путина в Крым - внутреннее дело России

Песков: визит Путина в Крым - внутреннее дело России

Официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков высказался по поводу протеста украинских властей против состоявшейся поездки в Крым Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

//В мире

Марш оппозиции в Венесуэле привел к жертвам в ходе перестрелки

Марш оппозиции в Венесуэле привел к жертвам в ходе перестрелки

Инициаторы акции в Венесуэле пытались выразить протест против того, что был приостановлен сбор подписей за референдум. На нем предстояло решить вопрос о прекращении полномочий Николаса Мадуро.

//В мире

Первые трубы для "Северного потока-2" готовы досрочно

Первые трубы для "Северного потока-2" готовы досрочно

Первые трубы для газопровода "Северный поток-2", который пройдет по дну Балтийского моря от российского до германского побережья, были доставлены накануне на остров Рюген (северная Германия).

//новости MIXADVERT.com

//В мире

Яценюк требует вмешательства Соединенных Штатов в переговоры по Донбассу

Яценюк требует вмешательства Соединенных Штатов в переговоры по Донбассу

Глава “Народного фронта” Арсений Яценюк, подводя итоги встречи с Байденом, выразил убеждение, что Соединенные Штаты должны принять непосредственное участие в переговорах относительно ситуации в Донбассе.

//Общество

Чуркин: гибель 22 детей при бомбардировке в Сирии ужасна

Чуркин: гибель 22 детей при бомбардировке в Сирии ужасна

Страшная трагедия в провинции Идлиб унесла не только детские жизни. Жертвами авианалета стали шестеро преподавателей. Виталий Чуркин, постоянный представитель РФ при ООН, отреагировал на происшествие.

//Происшествия

Пятилетний ребенок скончался после того, как его мать отказалась от госпитализации

Пятилетний ребенок скончался после того, как его мать отказалась от госпитализации

Сотрудники скорой помощи, вызванные к пятилетнему мальчику, не смогли спасти ему жизнь. Выяснилось, что несколькими днями ранее к ребенку уже вызывали скорую, но мать от его госпитализации отказалось.

//В мире

ИноСМИ: в ОБСЕ выражают опасения из-за возможных нарушений на выборах в США

ИноСМИ: в ОБСЕ выражают опасения из-за возможных нарушений на выборах в США

Немецкая газета Franfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что наблюдатели ОБСЕ выражают тревогу по поводу возможных нарушений и справедливости итогов предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах.

//Общество

Дагестанец, сменивший пол, вышел замуж за любимого

Дагестанец, сменивший пол, вышел замуж за любимого

История юноши по имени Адам, который сделал операцию ради жениха и стал Раиной, получила счастливое продолжение. Даже несмотря на угрозы вплоть до убийства, которые стали сыпаться на него после смены пола.

//Общество

Петербуржцы любят метро, но предпочитают наземный транспорт

Петербуржцы любят метро, но предпочитают наземный транспорт

В 2016 году «Пассажиравтотранс» перевез около 240 млн. человек, а в прошлом году 231 млн и эта тенденция нарастает. Социологам этот факт пока не ясен. А петербуржцы, которые не пользуются личным автомобилем, давно этот «феномен» разгадали.

//Новости партнеров

//Экономика

Сладостные цифры

Сладостные цифры

Мировые цены на сахар бьют исторические рекорды – за год выросли в два с лишним раза. К счастью, нам переживать не о чем, в России цены не дрогнули. Наоборот, в стране выдался на редкость сладкий год.

//Общество

Чьими деньгами вымощена дорога в ад?

Чьими деньгами вымощена дорога в ад?

Тысячи многотонных автомобилей, которые в народе называют фурами, ежедневно пересекают российскую границу. На них, по словам экспертов, перевозят до 30, а по некоторым группам товаров и до 70–75% всех импортных и экспортных грузов.

//Говорят, что...

Андрей Угланов приглашает на творческий вечер писателя

Андрей Угланов приглашает на творческий вечер писателя

28 октября в 18:30 в Большом зале Центрального дома литераторов состоится творческий вечер известного поэта, прозаика и публициста Виктора Слипенчука, посвящённый 75-летию автора и выходу его новой книги «Просверк клинка» (в издательстве «ЭКСМО»).

//Говорят, что...

Армия переходит на свою связь

Армия переходит на свою связь

Западное эмбарго на поставки в Россию высокотехнологичных изделий, введённое после присоединения Крыма и событий на юго-востоке Украины, укрепило нашу обороноспособность.

//Говорят, что...

Правительство «стеклянных дверей»

Правительство «стеклянных дверей»

Каждое выступление российских министров, особенно на многочисленных форумах и междусобойчиках, несёт колоссальную смысловую нагрузку – развеселить народ, отвлекая чернь от несущейся в пропасть экономики.

//Говорят, что...

О настроениях в Общероссийском народном фронте

О настроениях в Общероссийском народном фронте

Говорят, что после сентябрьских выборов в Госдуму в Общероссийском народном фронте царит очень унылое настроение. Практически – пессимистически-упадническое.

//Говорят, что...

Китай предупреждает США

Китай предупреждает США

Накаляется ситуация в Юго-Восточной Азии. 21 октября Вашингтон направил в Южно-Китайское море американский эсминец USS Decatur («Декатур»). Пекин утверждает, что он проник в территориальные воды Поднебесной.

//Говорят, что...

Конфеты подорожают

Конфеты подорожают

В России уже давно привыкли, что продукты в наших магазинах дорожают буквально сами по себе. Ведь происходит это, несмотря на все заверения правительства и ЦБ о непрерывной борьбе с инфляцией.

//Говорят, что...

На Колыме местные жители «моют» золото килограммами

На Колыме местные жители «моют» золото килограммами

Любопытная информация пришла в конце прошлой недели с Колымы. О золотой лихорадке там уже давно никто ничего не слышал, однако полицейские обнаружили у одного из жителей города Сусуман Магаданской области почти килограмм золота.

//Здоровье

Дуоденит – мужская болезнь

Дуоденит – мужская болезнь

После празднования юбилея коллеги я попал в больницу с дуоденитом. Дело в том, что я люблю острую пищу, которая и спровоцировала заболевание. Хотелось бы побольше узнать о дуодените.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры