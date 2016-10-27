Пятилетний ребенок скончался после того, как его мать отказалась от госпитализации

Сотрудники скорой помощи, вызванные к пятилетнему мальчику, не смогли спасти ему жизнь. Выяснилось, что несколькими днями ранее к ребенку уже вызывали скорую, но мать от его госпитализации отказалось.

Следственный комитет города Кировск в настоящее время проводит проверку обстоятельств гибели ребенка. Как стало известно, из-за ухудшения самочувствия малыша женщина обратилась к врачам, однако они не смогли спасти мальчика. Ранее медики предлагали поместить ребенка в стационар, но мать от этого отказалась.

Причина смерти ребенка в данный момент неизвестна, ее предстоит установить эксперту в ходе проведения медицинского исследования.

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