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У Кости Дзю чуть не угнали автомобиль

27 октября 2016, 08:37 [ «АН-онлайн» ]

У Кости Дзю чуть не угнали автомобиль
Фото: globallookpress.com

Неизвестные злоумышленники покусились на имущество семьи бывшего боксера Кости Дзю - внедорожник Toyota Land Cruiser стоимостью около пяти миллионов рублей. Автомобиль зарегистрирован на жену боксера.

По сообщению Life, инцидент произошел сегодня в столице около трех часов ночи. Угонщикам удалось вскрыть автомобиль, однако далее возникли сложности. Порядка тридцати минут они потратили на то, чтобы завести внедорожник, а когда им это наконец удалось, сработала спутниковая сигнализация. Автомобиль заглох, и злоумышленникам ничего не оставалось, кроме как скрыться с места происшествия ни с чем.
 
Боксер обратился в правоохранительный органы. В настоящее время сотрудники полиции начали следствие.
 
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