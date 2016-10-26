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Новостройка в Нижнем Тагиле осталась без воды и канализации

26 октября 2016, 17:41 [ «АН-Екатеринбург» ]

Новостройка в Нижнем Тагиле осталась без воды и канализации

Действия застройщика в Нижнем Тагиле могут нанести имиджевый урон программе «Жилье для российской семьи», позволяющей приобрести квадратные метры по цене ниже рыночной. Так, новоселы из недавно построенного 14-этажного корпуса жилого комплекса «Муринские пруды» (входит в федеральную программу) по улице Булата Окуджавы столкнулись с отсутствием коммунальных благ. 

Вопреки ожиданиям и заверениям застройщика – компании «Магнитострой», в 139-квартирной высотке до сих пор нет ни холодной, ни горячей воды, в связи с чем представители компании предложили собственникам «потерпеть». В частности, озвучивалась информация, что подождать придется еще около трех месяцев – соответственно, праздновать Новый год придется либо на съемных квартирах, либо напрашиваться к друзьям и знакомым.

Ситуация с отсутствием воды в многоквартирнике сложилась вследствие того, что «Магнитострой» не смог обеспечить своевременное подключение к водоснабжающим сетям. 

Согласно Постановлению Региональной энергетической комиссии, застройщик должен был оплатить технологическое присоединение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (такая практика распространена во всех муниципалитетах региона).

Однако на счета организации, отвечающей за водопроводно-канализационное хозяйство Нижнего Тагила – «Водоканал-НТ», средства так и не поступили, так как представители крупного строительного треста посчитали, что для компании это достаточно накладно. Речь идет об удорожании строительства. Называется цифра об увеличении квадратного метра на 1300 рублей.

При этом весомую помощь девелоперам оказывает свердловское правительство. Так, на днях было принято решение о выделении дополнительных 47 миллионов рублей из регионального бюджета на подключение домов микрорайона «Муринские пруды» к коммунальным сетям. Как говорится, грех жаловаться.

Добавим, что другие компании, работающие на строительном рынке Нижнего Тагила беспрекословно выполняют требования РЭК, не оставляя жителей новостроек без всяких удобств. «Магнитострой» же пошел по иному пути, задействовав административный ресурс в лице главы города Сергея Носова. По мнению градоначальника, «Водоканал-НТ» срывает сроки ввода дома в эксплуатацию, при этом мэр по каким-то причинам забывает об обязанностях застройщика по оплате подключения к сетям. 

Заинтересованность Сергея Носова в коммерческом споре двух хозяйствующих субъектов может быть связана с «пропиской» компании застройщика – «Магнитострой» начал свою деятельность в городе Магнитогорске. Как известно, это родной город господина Носова – он там родился, вырос, получил образование и начал трудовую деятельность. В свою очередь, его дед, Григорий Носов, возглавлял Магнитогорский металлургический комбинат. В цехах промышленного гиганта свою карьеру начинал и сам нынешний тагильский глава. 

В этой связи интерес «Магнитостроя» ко второму по величине городу Свердловской области вряд ли можно назвать случайностью. Любопытно еще и то, что генподрядчиком строительства является «СУ №5», которая аффилирована с ООО «Управление и инновации». Владельцем последней компании до сентября 2012 года числился сам Сергей Носов. 

Проявление симпатии к отдельным застройщикам – не единственная причина недовольства Сергеем Носовым жителями города. В последнее время к компетенциям мэра возникло много вопросов, и это в условиях обильного финансирования муниципалитета. Одной из наиболее острых проблем остается состояние дорог. На денежные средства, выделенные областью, были отремонтированы автодороги только в центре Нижнего Тагила. До окраин руки так и не дошли.

Продолжают копиться претензии и к состоянию коммунальной инфраструктуры. Вчера, 25 октября, стало известно, что прокуратура внесла представление главе Нижнего Тагила Сергею Носову в связи с непринятием достаточных мер по обеспечению граждан водой, отвечающей санитарным правилам, в том числе в связи с неисполнением решения суда, обязывающего мэрию восстановить защитную дамбу в Черноисточинском пруду.

Между тем, самого мэра, похоже, совсем не беспокоит состояние дел в Нижнем Тагиле. Дело в том, что его семья предпочитает проводить время заграницей – так, две из трех дочерей Сергея Носова вышли замуж за иностранцев и проживают вне территории РФ, а супруга регулярно посещает Францию.

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