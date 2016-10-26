Пенсионер напал на жену из-за "голосов" в голове
26 октября 2016, 15:39 [ «АН-Екатеринбург» ]
В Екатеринбурге полицейские спасли пожилую женщину от буйного мужа, сообщает пресс-служба ЧОП «Сова», специалисты которого были вызваны на место происшествия.
В полицию поступил сигнал, что в одной из квартир на улице Минометчиков пожилой мужчина избивает свою жену лопатой. Поскольку открывать дверь стражам порядка хозяин не согласился, они обратились за помощью к спасателям «Совы». Когда полицейские все-таки вошли в квартиру, пенсионер встретил их, держа ту же лопату в руках и угрожая ударить и их. Чтобы утихомирить буйного гражданина, один из полицейских применил газовый баллончик.
По словам родственников, мужчина давно страдает расстройством: слышит «голоса в голове», которые призывают его к агрессии, и состоит на учете в психиатрической больнице. Обезвредив пенсионера, полицейские передали его медикам.