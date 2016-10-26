«Упало» так названо короткое видео жителя Бурятии, снявшего падение непонятного светящегося тела в районе озера Байкал. Предположительно, это был метеорит наподобие замеченного там же год назад.

Правда, если прошлогодний килограммовый метеорит рухнул прямо в озеро, этот приземлился либо рассыпался где-то за Баргузинским горным хребтом. Событие произошло в сумерках, около семи часов вечера по местному времени. Очевидцы в Курумканском и Баргузинском районах, Улан-Удэ и его окрестностях пишут в соцсети «ВКонтакте», что во время падения объекта стало очень светло, оно сопровождалось зеленоватым свечением и вспышками.

Считается, что ежесуточно на Землю падает до 5 тонн метеоритного вещества. Впрочем, людям это редко как-нибудь вредит.

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