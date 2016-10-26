Пожилой мужчина скончался на Керченской переправе

В среду, 26 октября, на Керченской паромной переправе скончался пожилой мужчина - пассажир автобуса.

Сообщается, что пенсионеру стало плохо в салоне рейсового автобуса, который стоял в порту "Крым". Согласно данным "Аргументы недели – Керчь", мужчина вышел из автомобиля на улицу, однако ему не стало лучше и он скончался. Позже выяснилось, что пенсионеру 1930 года рождения до прибытия врачей "скорой помощи" оказывал первую помощь фельдшер переправы, которому, однако, не удалось спасти человека.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Керченская паромная переправа снова не работает из-за шторма.