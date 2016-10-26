В Ингушетии снегопад лишил света 30% населения

Сегодня стало известно, что после сильнейшего снегопада в Ингушетии произошел обрыв линий электропередачи.

Из-за непогоды, согласно последним данным, более 30% населения Ингушетии остались без электричества. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на ингушский филиал ПАО МРСК "Северного Кавказа", без электроэнергии остаются такие населенные пункты, как Барсуки, Далаково, Гамурзиево, Плиево, Кантышево, Троицкая, а также частично Насыр-Корт и Назрань.

Выяснилось, что мокрый снег, который выпал в большом количестве, налип на линии электропередачи, вследствие чего они оборвались. Проводятся ремонтные работы.