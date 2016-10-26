“ОН Клиник” проверят из-за ослепшего пациента

38-летний москвич обратился в правоохранительные органы в связи с тем, что практически полностью ослеп после проведенной врачами “ОН Клиник” операции по вживлению жировой ткани в глазницы.

клинике мужчину заверили, что сразу же после операции его зрение значительно улучшится. Однако после уколов с подкожным жиром в область глаз улучшения состояния не произошло. Более того, пациент практически полностью ослеп: 10% зрения сохранил только один глаз. Как рассказал пострадавший корреспондентам Life , он с детства страдал атрофией зрительных нервов, причину которой не смогли установить даже зарубежные специалисты. Вмужчину заверили, что сразу же послеего зрение значительно улучшится. Однако после уколов с подкожным жиром в область глаз улучшения состояния не произошло. Более того, пациент практически полностью ослеп: 10%сохранил только один глаз.

Теперь сотрудники Следственного комитета проведут проверку деятельности клиники в связи с иском пострадавшего.

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