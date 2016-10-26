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В одном из частных детсадов Башкирии воспитательница сломала ребенку ногу

26 октября 2016, 09:53 [ «АН-онлайн» ]

В одном из частных детсадов Башкирии воспитательница сломала ребенку ногу
фото: pixabay.com

В одном из частных детских садов Уфы произошел вопиющий случай.

Мать оставила свою десятимесячную дочь в группе, а через час забрала уже покалеченной - воспитательница сломала малышке ногу. Как сообщает телеканал "БСТ", в дошкольном учреждении никто не удосужился позвонить врачам, также воспитатели не сразу сообщили родителям ребенка о случившемся.

Выяснилось, что женщина не удержала воспитанницу на руках и успела в последний момент подхватить ее за ногу, вследствие чего конечность была сломана. Сначала воспитательница признала свою ошибку, однако теперь вину отрицает.

 

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ЕТ


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