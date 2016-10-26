Петербуржец бросился с ножом на соседа из-за просьбы сделать музыку потише

Житель Санкт-Петербурга подвергся нападению после того, как сделал своему соседу замечание о том, что тот слишком громко слушает музыку. Мужчина был доставлен в больницу с ножевым ранением.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что 49-летний мужчина поздно ночью включил громкую музыку. Сосед сверху спустился к нему, чтобы попросить ее выключить. Но сделанное замечание привело любителя музыки в ярость, и он набросился на соседа с ножом. С черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и резаной раной лица пострадавший был доставлен в больницу.

Буйный сосед в данный момент задержан.

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