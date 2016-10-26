Житель Нижнекамска, укравший водку, перерезал себе горло прямо в магазине

В одном из гипермаркетов Нижнекамска случилось чудовищное происшествие.

Молодой человек, попытавшийся украсть две бутылки водки, был задержан охранниками магазина и решил покончить жизнь самоубийством. Когда в магазин приехали сотрудники вневедомственной охраны, мужчина достал канцелярский нож и перерезал себе горло, передает портал Life.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как человек приставил к своей шее холодное оружие и сделал резкое движение рукой. Далее он упал на пол и истек кровью. Зрелище было поистине ужасающим. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.